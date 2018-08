Torino-Roma 0-1, capolavoro Dzeko a 89'

ROMA, 19 AGO - Una magia di Edin Dzeko all'89' fa felice la Roma che espugna il Filadelfia e batte il Torino nell'esordio in campionato. Una partita 'sporca' e complicata che i giallorossi sono riusciti a portare a casa grazie alla qualità e ai cambi (decisivo l'ingresso del giovane Kluivert, assiste man nell'azione del gol), cosa che invece Mazzarri non ha potuto fare vuoi per una panchina più corta, sia per i nuovi arrivati ancora non disponibili. La Roma comunque ha alla fine meritato la vittoria non fosse altro per i tre legni sporchi colpiti dai giallorossi (contro uno dei granata) con Dzeko due volte e Kolarov. Il Toro può recriminare per un gol di Iago Falque annullato (giustamente) dalla Var e per un rigore reclamato per una presunta spinta di Fazio ai danni dello spagnolo e che è costata l'espulsione a Mazzarri. Olsen, dopo una mezza frittata nel primo tempo, si riscatta con con interventi decisivi su Belotti e Iago Falque.