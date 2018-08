Migranti: Toninelli, su Diciotti Malta inqualificabile

ROMA, 19 AGO - "#Diciotti dimostra che l'Italia non si tira mai indietro quando si tratta di salvare vite umane. Il comportamento di Malta è ancora una volta inqualificabile e meritevole di sanzioni. L'Ue si faccia avanti e apra i propri porti alla solidarietà, altrimenti non ha motivo di esistere". Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli con un tweet sul caso Diciotti, che ha a bordo 177 migranti per la cui accoglienza nessun paese europeo si è per ora fatto avanti.