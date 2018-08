Modella 'stuprata da stella Premier'

ROMA, 19 AGO - Accuse di violenza carnale per una 'stella' della Premier League. La denuncia arriva da una modella francese di cui non vengono specificati nome ed età che, secondo quanto scrivono il 'Daily Star Sunday' e il 'Mirror', una volta rientrata in patria (a Londra aveva trovato chiusa la stazione di polizia dove si era recata) ha denunciato un episodio di violenza sessuale in cui sarebbe coinvolto un calciatore di primo piano della Premier. La donna sarebbe stata drogata e violentata al termine di una serata cominciata in un ristorante nel cuore di Londra e poi continuata in discoteca. La modella precisa di essersi recata in questo locale con un'amica e di aver ballata fino a tardi con questo calciatore, che sarebbe tra coloro che hanno preso parte ai Mondiali in Russia. Poi la ragazza ha cominciato a sentirsi male e perso conoscenza. Al risveglio nel proprio appartamento il calciatore l'avrebbe violentata mentre non era ancora del tutto cosciente. Lo stesso poi avrebbe fatto la stessa persona che era col giocatore