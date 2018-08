Londra violenta: 60enne accoltellato a morte

ROMA, 19 AGO - Un uomo sulla sessantina è stato accoltellato questa mattina nell'area di Catford, a sudest di Londra, ed è morto poco dopo in ospedale. Le generalità dell'uomo, riporta il Mail online, non sono state rese note e finora la polizia non ha eseguito alcun arresto. Si allunga così la scia di sangue sulla capitale britannica dopo che questa settimana tre persone sono state accoltellate a morte e due ragazzi sono rimasti gravemente feriti nell'arco di sole 48 ore.