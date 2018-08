Zarif, il sogno Usa di rovesciare l'Iran non si realizzerà

TEHERAN, AGO 19 - Il gruppo d'azione per l'Iran, annunciato giovedì dal segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, "non concretizzerà i propri sogni" di rovesciare il governo iraniano. Lo scrive su Twitter Mohammad Javad Zarif, il ministro degli Esteri di Teheran. "65 anni fa, gli Usa hanno rovesciato il governo democratico di Mohammad Mossadegh, restaurando la dittatura e soggiogando il gli iraniani per i successivi 25 anni. Ora il gruppo d'azione per l'Iran sogna di fare lo stesso, attraverso le pressioni, la disinformazione e la demagogia. Mai più", ha scritto Zarif. Giovedì scorso, Pompeo ha annunciato la formazione del comitato per coordinare la politica dell'amministrazione Usa nei confronti dell'Iran.