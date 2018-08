Crollo ponte: domani consegna primi alloggi agli sfollati

ROMA, 19 AGO - Domani alle 16 il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti con il sindaco di Genova Marco Bucci consegneranno i primi alloggi agli sfollati del crollo di Ponte Morandi. Alla consegna parteciperanno anche gli assessori di Regione Liguria Marco Scajola e Ilaria Cavo e del Comune di Genova Francesca Fassio. Si sono concluse le operazioni di ricerca, recupero e ricerca delle vittime del crollo del ponte Morandi di Genova. I vigili del fuoco continuano però ad operare tra le macerie del ponte per mettere in sicurezza l'area e bonificare le zone. Il premier Conte in un post su Facebook ricorda gli stanziamenti del governo e ribadisce: 'il Governo è con Genova e con i genovesi e non solo a parole, ma con gesti concreti'.