Conte, Governo è con Genova e genovesi non solo a parole

ROMA, 19 AGO - "Come abbiamo detto il Governo è con Genova e con i genovesi e non solo a parole, ma con gesti concreti". Lo scrive su facebook il premier Giuseppe Conte ricordando i primi stanziamenti per gestire lo stato di emergenza e i successivi 28,5 milioni decisi dal Cdm di ieri. "Il Governo - aggiunge - ha messo a disposizione i fondi necessari, ma adesso pretendiamo che si faccia in fretta e che sia data una dimora a queste persone. Abbiamo fatto tanto, stiamo facendo tanto e faremo ancora tanto altro. Non lasciamo sola Genova".