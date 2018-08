Hazard "al Chelsea sto bene, resto"

ROMA, 19 AGO - Il gioco di Maurizio Sarri deve aver convinto Eden hazard, che in un'intervista esclusiva a Rmc Sport ha annunciato la decisione di restare al Chelsea. Il belga, uno dei principali oggetti del desiderio del Real Madrid orfano di Cristiano Ronaldo, ha scelto di continuare per ora la carriera in Premier tra le fila dei Blues. "Andarmene quest'anno? No, non me ne andrò. Qui sono felice e ho ancora due anni di contratto, vedremo cosa succede", ha dichiarato l'attaccante. "La finestra di trasferimento in Inghilterra è finita. Io potrei andarmene ma il club non può fare acquisti e sarebbe un po' strano se mi lasciassero andare senza potermi sostituire", ha proseguito Hazard. Ho visto che i tifosi mi sostengono ancora. Sto bene qui. Vedremo cosa accadrà tra un anno o due", ha concluso, mettendo fine ad ogni altra speculazione.