Napoli: Ancelotti, dobbiamo crescere

ROMA, 18 AGO - ''Ho molta emozione per il ritorno in Italia e ancora più emozione ne ho avuta per come abbiamo cominciato la partita. Poi l'abbiamo condotta bene nonostante la sofferenza finale''. Carlo Ancelotti legge così Lazio-Napoli, partita che il suo ritorno in Italia. ''L'inizio è stato troppo lento - aggiunge Ancelotti ai microfoni di Dazn - ma sono problemi di inizio stagione, certamente dobbiamo crescere e migliorare ma presupposto ci sono. La costruzione del gioco era un po' timida e il loro gol ci ha svegliati dal torpore. Alla fine abbiamo meritato''