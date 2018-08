Premier: Chelsea batte Arsenal 3-2

ROMA, 18 AGO - Dopo il debutto convincente sul campo dell'Huddersfield, Maurizio Sarri vince la sua prima partita a Stamford Bridge, con un 3-2 nel derby con l'Arsenal. Il Chelsea parte subito forte contro la squadra di Emery e con la coppia spagnola Pedro-Morata si porta sul 2-0. Poi i Gunners accorciano con Mkhytharian e pareggiano, complice un errore di Marcos Alonso sulla sinistra, con Iwobi. Gara che si decide a 10 minuti dal termine: Hazard azzecca la giocata vincente, dribbling, cross per Alonso che, col sinistro, segna il 3-2. Due vittorie su due per il Chelsea di Sarri, che si trova a punteggio pieno in Premier League.