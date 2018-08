Morto Gaetano Gifuni, aveva 86 anni

ROMA, 18 AGO - E' morto Gaetano Gifuni, ex segretario generale del Quirinale con i presidenti della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro e Carlo Azeglio Ciampi e, in precedenza, Segretario generale del Senato per 17 anni. Aveva 86 anni. "Gaetano Gifuni ha servito le istituzioni della Repubblica passando attraverso molte fasi della nostra storia. È stato un insigne giurista, un grande funzionario parlamentare e un devoto collaboratore di diversi Presidenti della Repubblica. Ho avuto modo di conoscerlo bene, in particolare, durante gli anni della mia presidenza alla Camera dei Deputati. L'Italia perde un uomo di grande valore e le istituzioni dovranno ricordarlo come merita". Lo afferma in una nota Pier Ferdinando Casini, che ha anticipato la notizia della sua scomparsa.