Balata, avevo anticipato assenza ad Aia

ROMA, 18 AGO - Il presidente della Lega di Serie B, Mauro Balata, aveva anticipatamente fatto sapere ai vertici arbitrali della sua assenza in occasione del primo raduno stagionale dell'Aia, ieri Coverciano. Così in una nota il n.1 della Lega cadetta commenta "le dichiarazioni, riportate da alcuni organi di stampa, del presidente dell'Aia Marcello Nicchi durante l'incontro di ieri a Coverciano in cui si afferma che "di Balata non si hanno notizie". Sulla vicenda, Balata tiene a precisare che "nei giorni precedenti all'incontro, attraverso una comunicazione formale inviata alla segreteria dell'Aia, il presidente della Lega B si era scusato per l'assenza dovuta a pregressi e improrogabili impegni di natura personale. Tale precisazione è doverosa al fine di rimarcare la considerazione assoluta che la Lega B e il suo presidente Balata hanno verso la classe arbitrale", conclude la nota.