20enne disperso in mare, nessuna traccia

CIVITANOVA MARCHE (MACERATA), 17 AGO - Dopo aver setacciato palmo a palmo per due giorni lo specchio di mare davanti alla spiaggia di Civitanova Marche, con due aerei e tre motovedette affiancati dai sommozzatori dei vigili del fuoco dotati di dispositivi sonar, la Guardia costiera ha sospeso ieri sera il dispositivo 'eccezionale' di ricerca messo in campo dopo la scomparsa in mare di Jimm Idalinya, 20enne di origine keniana inghiottito dalle acque all'alba del 16 agosto. Le ricerche del ragazzo proseguiranno comunque, e in un'area più ampia rispetto ai controlli dei primi giorni, ma nel corso dei pattugliamenti ordinario previsto dalla Guardia Costiera e senza l'ausilio dei sub dei vigili del fuoco. Dopo una serata di Ferragosto trascorsa a Fermo con la fidanzata e alcuni amici, Jimm aveva deciso insieme agli altri di fare un bagno all'altezza dello stabilimento G7 nel tratto a nord del porto di Civitanova Marche. Da quel tuffo però non era riemerso e gli altri ragazzi avevano allertato i soccorsi.