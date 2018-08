Genova saluta le vittime

ROMA, 18 AGO - Funerali di Stato, questa mattina alla Fiera del mare a Genova, per 18 delle 41 vittime del crollo del Ponte Morandi. Applausi per le squadre dei vigili del fuoco e dell'Usar, che hanno salutato i feretri sui quali sono stati deposti mazzolini di rose bianche, attorno ai cartellini con i nomi. L'inizio delle esequie sarà annunciato dalle sirene del porto. Il presidente della Repubblica Mattarella, prima di prendere parte alla cerimonia, ha raggiunto il cantiere sotto il ponte Morandi dove proseguono le attività di ricerca dei dispersi e della messa in sicurezza dell'area, ed ha incontrando i soccorritori. Si è commosso nell'osservare i resti dell'auto dove sono state trovate nella notte le ultime tre vittime. Ieri funerali privati per altri 20 morti.