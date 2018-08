Ancora fiamme in boschi Alto Garda

BRESCIA, 18 AGO - Non si ferma un incendio che da alcuni giorni sta bruciando i boschi di Tremosine, nella zona dell'Alto Garda bresciano. Sono più di quaranta gli ettari di terreno andati in fumo e dall'alba è ripreso l'impegno di Vigili del Fuoco e Protezione civile per domare le fiamme. La situazione resta grave e si sono alzati in cielo elicotteri e Canadair.