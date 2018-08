Cagliari, dal Liverpool arriva Klavan

CAGLIARI, 17 AGO - Visite mediche e contratto perfezionato e firmato a tempo di record: Ragnar Klavan, classe 1985, 39 presenze e una rete in Premier League con il Liverpool nelle ultime due stagioni, è l'ultimo colpo del Cagliari al calciomercato. Difensore centrale, vanta anche 124 presenze e tre reti nella nazionale dell'Estonia. Per la squadra di Maran un altro elemento di esperienza dopo l'arrivo dell'esterno destro croato Srna, il primo affare della campagna acquisti 2018. Ceduto, invece, al Frosinone il difensore Marco Capuano. Mancino, fisico possente, forte nel gioco aereo, Klavan può essere utilizzato anche come laterale sinistro. Nella scorsa stagione ha totalizzato sette presenze in Champions League, scendendo in campo anche nella semifinale contro la Roma.