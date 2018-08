India: New Delhi in lutto, funerale ex premier Atal Vajpayee

NEW DELHI, 17 AGO - A New Delhi un commosso corteo, un mare di persone, ha detto addio allo statista indiano Atal Bihari Vajpayee, ex premier nazionalista, morto ieri all'età di 94 anni. Accanto al feretro, su cui la folla ha gettato petali di fiore, c'erano il primo ministro Narenda Modi, del suo stesso partito, che si è dichiarato "orfano inconsolabile", il presidente del partito Amit Shah, e rappresentanti di alcuni governi stranieri, Sri Lanka, Buthan, Bangladesh, Pakistan. Il corteo si è mosso dal quartier generale del Bjp, il partito di cui Vajpayee è stato ispiratore e leader indiscusso, per fermarsi a Smriti Sthal, dietro il memoriale del Mahatma Gandhi, dove avverrà la cremazione. Vajpayee, nato nel Madhya Pradesh nel 1924, è stato attivo in politica per tutta la vita: membro del Parlamento indiano per quasi 50 anni, fu due volte primo ministro, nel 1996 e poi dal 1998 al 2004. Vantava un master in scienze politiche conseguito al Victoria College ed era amato anche come poeta.