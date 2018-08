Trump, cancellazione parata colpa politici locali Washington

WASHINGTON, 17 AGO - Il presidente americano Donald Trump accusa "i politici locali che governano (malamente) Washington Dc" per il rinvio ad almeno al 2019 della parata militare in occasione del Veteran Day. "Quando ho chiesto di darci un costo per tenere la grande parata militare celebrativa, volevano una cifra così ridicolmente alta che l'ho cancellata. Mai lasciare che qualcuno ti intralci!", ha twittato, aggiungendo che "forse faremo qualcosa il prossimo anno a Dc quando il costo andrà giù. Ora possiamo comprare qualche caccia in più". Sempre su Twitter, Trump ha annunciato che dopo la cancellazione della parata militare per il Veteran day, parteciperà "ad una parata già programmata alla Andrews Air Force Base in un giorno diverso" e andrà a quella di Parigi, "celebrando la fine della Guerra (la prima guerra mondiale, ndr), l'11 novembre".