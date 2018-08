Cinema: Forbes, Scarlett Johansson attrice più pagata 2018

NEW YORK, 17 AGO - Scarlett Johansson è l'attrice più pagata del 2018. Lo scrive Forbes, secondo cui la Johansson ha guadagnato 40 milioni e 500 mila dollari principalmente grazie al suo ruolo di 'Black Widow' in Avengers. Rispetto al 2017 ha quadruplicato i suoi introiti. L'attrice distanzia di diversi milioni di dollari Angelina Jolie (al secondo posto con 28 milioni) e Jennifer Aniston (al terzo con 19 milioni e 500 mila dollari), la quale continua a guadagnare tanto nonostante siano passati 14 anni dalla fine della fortunata serie televisiva 'Friends', grazie a sponsorizzazioni come Emirates Airlines, Aveeno e Smartwater. Nel 2017 il primo posto era stato occupato da Emma Stone con soli, si fa per dire, 26 milioni di dollari.