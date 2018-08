Memorial Romano il 25 agosto ad Affile

ROMA, 17 AGO - Grande mobilitazione ad Affile (Roma) e nell'alta Valle dell'Aniene per il Memorial Ruggero Romano, in programma il 25 agosto a poco meno di due mesi dalla morte dell' estroso ex giocatore, molto popolare negli ambienti del calcio dilettantistico laziale. Per ricordarlo si affronteranno una squadra formata dai suoi ex compagni ed una di ragazzi da lui allenati negli ultimi anni. A Romano sara' poi intitolato ufficialmente il campo sportivo di Affile.