Crollo ponte: Salvini, Autostrade apra il portafoglio

ROMA - "Stiamo facendo di tutto perché Autostrade APRA IL PORTAFOGLI per aiutare i parenti delle vittime, le persone coinvolte, gli sfollati e la città. Genova non può aspettare, i feriti non possono aspettare". Lo scrive sulla sua pagina di Facebook il vice-premier e ministero dell'Interno Matteo Salvini. (ANSA).