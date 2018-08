Rizzoli,Var e Mondiali,siamo affidabili

FIRENZE, 17 AGO - ''Abbiamo un anno di Var alle spalle e la positiva esperienza dei nostri sei rappresentanti al Mondiale, ripartiamo da qui con la consapevolezza di avere una squadra di arbitri pronta, preparata e affidabile''. E' quanto ha dichiarato il designatore della Can A Nicola Rizzoli nel corso del primo raduno arbitrale della stagione 2018-19. ''Grazie alla Var sono migliorati anche i rapporti tra direttori di gara e calciatori - ha proseguito Rizzoli - tanto che sono diminuite le ammonizioni rispetto al passato. Però c'è ancora la cultura della diffidenza che finisce per pesare sui comportamenti più che sul piano tecnico. Bisogna far capire che la Var serve a correggere la decisione sbagliata presa sul campo, se capiremo questo certe criticità diminuiranno''. Intanto l'ad della Lega A Marco Brunelli ha spiegato che alcuni club sarebbero pronti a mostrare sui maxi schermi, dopo la decisione dell'arbitro, l'episodio che ha scaturito l'uso della Var, ''ma non c'è tutta questa voglia di accelerare la cosa''.