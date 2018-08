Crollo ponte: domani luci spente Colosseo per vittime

ROMA, 17 AGO - Sabato 18 agosto, nel giorno dei funerali di Stato per le vittime del crollo del ponte Morandi a Genova, le luci del Colosseo rimarranno spente per un'ora dalle 22 alle 23 in segno di lutto. Annullati anche tutti gli spettacoli serali previsti domani all'Anfiteatro Flavio. Lo annuncia il Mibac in una nota.