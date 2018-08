Afghanistan: polizia, finito attacco a centro intelligence

KABUL, 16 AGO - E' terminato, dopo quasi sei ore di battaglia, l'assedio a un centro di addestramento dei servizi d'intelligence afghani (Nds) a Kabul, e due terroristi, che avevano ingaggiato una sparatoria dall'edificio antistante, sono stati uccisi dalle forze di sicurezza, rende noto la polizia afghana. Il portavoce della polizia, Hekmat Stanikzai, ha detto che la polizia ha compiuto un blitz nell'edificio dov'erano annidati i terroristi dopo aver isolato tutta la zona. Non ci sarebbero vittime fra gli allievi del centro di addestramento, come nemmeno in una vicina università. Due invece i terroristi abbattuti nell'operazione. L'attacco non è stato ancora rivendicato.