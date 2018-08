Conte: non lasciamo sola Genova. In vista Consiglio ministri

ROMA, 16 AGO - "Sabato, subito dopo i funerali, mi recherò in Prefettura per coordinare un'altra riunione del Centro di coordinamento dei soccorsi. Probabilmente nella stessa giornata si terrà un altro Consiglio dei Ministri. Non lasciamo sola Genova". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un post. "Sabato 18 agosto abbiamo proclamato la giornata di lutto nazionale per le vittime del crollo del ponte Morandi. Alle 11.30 sarò alle celebrazioni dei funerali solenni che si svolgeranno presso la Fiera di Genova", scrive ancora il primo ministro, che ha lasciato Genova dove tornerà sabato per i funerali delle vittime del crollo del Ponte Morandi.