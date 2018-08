Turchia: Usa, pronti a nuove sanzioni

WASHINGTON, 16 AGO - Il segretario al Tesoro americano, Steve Mnuchin, sembra indicare che gli Stati Uniti sono pronti a spingere sulle sanzioni alla Turchia in caso di mancata liberazione del pastore evangelico americano Andrew Brunson. "Abbiamo piani per fare di più non sarà liberato", ha risposto Mnuchin a domande a riguardo, a margine della riunione di gabinetto in corso alla Casa Bianca, secondo quanto riferito dai giornalisti presenti.