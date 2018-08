Austria: Vienna bandisce il cibo dai treni della metro

BERLINO, 16 AGO - Vietato mangiare sulla metropolitana di Vienna. L'amministrazione della capitale austriaca ha deciso, infatti, il divieto per la consumazione di cibo nei treni del trasporto pubblico della cosiddetta U-Bahn. La nuova regola andrà in vigore a partire da settembre sulla U6, e sarà successivamente esteso - dal 15 gennaio prossimo - alle altre linee della metro viennese. Inizialmente, chi non rispetterà la nuova regolamentazione non sarà multato. L'amministrazione vuole prima verificare che tipo di "esperienza si farà col divieto", ha detto una dipendente dell'assessorato competente all'APA. All'inizio si era pensato di proibire soltanto cibi come pizza e kebab o noodles, che inquinano l'ambiente, a partire dagli odori forti. Ma stando a un sondaggio, i viennesi si sono detti favorevoli a interdire ogni cibo dai treno della metro. sarà ancora possibile, invece, mangiare negli stazionamenti lungo i binari.