United: alta tensione Mourinho-Pogba

LONDRA, 16 AGO - Nonostante l'esordio vittorioso in Premier League, c'è aria tesissima in casa del Manchester United: tutta colpa delle crescenti tensioni tra José Mourinho e Paul Pogba. Nel debutto stagionale contro il Leicester il nazionale francese è stato il migliore in campo, eppure non ha saputo nascondere il malcontento: "Se non sei felice, non puoi dare il meglio". Parole che non sono piaciute a Mourinho, la cui risposta non si è fatta attendere: "Se vuoi lasciare il Manchester, chiedi la cessione". Un rapporto difficile, quello tra i due, che si trascina ormai da diverso tempo. Tanto che pareva inevitabile la partenza del francese nel corso dell'estate.