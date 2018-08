Crollo ponte: lutto per funzionaria

MILANO, 16 AGO - "La tragedia di Genova assume per l'intera comunità di Regione Lombardia contorni ancora più gravi. Apprendere che tra le vittime del crollo del ponte c'è anche una persona che lavorava nella nostra squadra ci addolora moltissimo". Lo afferma il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, dopo aver appreso la notizia che tra le persone che hanno perso la vita a Genova c'è anche Angela Zerilli, 58 anni, funzionario di Regione Lombardia "stimata e apprezzata per il suo lavoro alla Direzione Generale Cultura", come si legge in una nota della Regione. Il presidente, in segno di lutto, ha disposto che le bandiere di Regione Lombardia restino a mezz'asta in tutte le sedi istituzionali fino alla data dei funerali. "A nome di tutti i dipendenti della Regione porgo le più sentite condoglianze ai familiari e ai cari di Angela. Ci stringiamo al loro dolore e siamo a disposizione per ogni necessita' in questo drammatico momento", ha concluso Fontana.