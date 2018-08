Aereo turismo trancia cavo e si incendia, due morti

TREVISO, 15 AGO - Due persone sono morte precipitando con un piccolo aereo da turismo, che dopo aver tranciato un cavo della media tensione si è incendiato, finendo senza controllo al suolo. L'incidente è avvenuto in serata nel trevigiano, sui cieli di Cimadolmo. Il velivolo, un 'PA 18', è precipitato sul greto del fiume Piave. I primi ad arrivare sul luogo del disastro sono stati i vigili del fuoco, giunti con personale da Conegliano e con un elicottero 'Drago 71'. I pompieri hanno spento l’incendio, ma per i due occupanti dell'aereo non c’è stato nulla da fare. Sono rimaste carbonizzate tra i resti del velivolo. Le loro identità non si conoscono ancora. Sul luogo dell'incidente anche i sanitari del 118 e i carabinieri.