4-2 al Real, Atletico vince Supercoppa

ROMA, 15 AGO - L'Atletico Madrid ha vinto la Supercoppa Europea 2018 battendo per 4-2 il Real Madridi nella finale giocata a Tallinn, in Estonia. Queste le reti: al 1' pt Diego Costa, al 27' pt Benzema, al 18' st Ramos (Rig), al 34' st Diego Costa, all'8 pts Saul, al 14' pts Koke. Per l'Atletico si tratta della terza Supercoppa della sua storia.