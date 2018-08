Torino: doppio allenamento, c'è Seedorf

TORINO, 15 AGO - Nel giorno di Ferragosto doppio allenamento per il Torino al Filadelfia, tra parte atletica e lavoro tecnico-tattico. Programma personalizzato per Rincon, mentre Damascan e Ljajic hanno svolto una parte della sessione con la squadra. In visita ai granata l'olandese Clarence Seedorf, ex di Ajax, Sampdoria, Real Madrid, Inter e Milan e per un breve periodo tecnico dei rossoneri e attualmente ct del Camerun. Seedorf si è dapprima intrattenuto con l'allenatore granata Walter Mazzarri e poi con Nicolas Nkoulou, giocatore camerunese.