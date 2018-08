Con auto contro albero, morto ladro

CASTROVILLARI (COSENZA), 15 AGO - Dopo essere stato scoperto mentre commetteva un furto insieme ad alcuni complici in un centro commerciale, si è allontanato a bordo di un'automobile che però, a causa dell'alta velocità, é uscita di strada finendo la sua corsa contro un albero. É accaduto a Castrovillari. Secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri, i complici dell'uomo deceduto, dopo l'incidente, hanno rubato un'altra vettura con la quale, però, in una zona in cui in quel momento pioveva intensamente, sono rimasti bloccati nel fango. Da qui la successiva fuga a piedi. La persona morta, dall'età apparente di 30 anni, non é stata ancora identificata, mentre i complici, almeno due, vengono ricercati. A bordo della vettura finita contro l'albero sono stati trovati parte della refurtiva, arnesi da scasso ed alcune targhe rubate.