A Firenze due ponti di Morandi sorvegliati fissi

FIRENZE, 15 AGO - Dopo il crollo di Genova è aumentata l'attenzione a Firenze per due ponti sull'Arno, in pieno centro storico, progettati entrambi da Riccardo Morandi (1902-1989), lo stesso tecnico del viadotto crollato nella città ligure. Sono il Ponte Vespucci e Ponte San Niccolò, uno a valle di Ponte Vecchio, l'altro a monte. Per i tecnici del Comune di Firenze sono entrambi 'sorvegliati speciali'. Il Ponte Vespucci è sotto osservazione perché i tecnici del Comune con l'università hanno rilevato un'erosione dell'alveo del fiume Arno all'altezza della "pila in sinistra idraulica sotto piazza Cestello con scalzamento dei pali di fondazione". Nel 2016 sono state fatte prove di carico ed è stato stabilito il divieto ai mezzi sopra a 20 tonnellate. Da settembre interventi strutturali per il consolidamento delle fondazioni al ponte. Interventi da anche per Ponte San Niccolò: ma si tratterebbe della manutenzione ordinaria dei giunti.