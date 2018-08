Calcio:capitan Messi, faremo tutto per riprenderci Champions

ROMA, 15 AGO - Esordio da primo capitano per Leo Messi oggi pomeriggio al Camp Nou per il tradizionale Trofeo Gamper, che apre la stagione del Barcellona. Poco prima del fischio di inizio contro il Boca Juniors, il fuoriclasse argentino ha salutato il pubblico indossando per la prima volta, da 'titolare' del ruolo, la fascia da capitano (è capitato anche in passato ma per l'assenza di Xavi o Iniesta). "Per me è un grande orgoglio essere il capitano, ma sono stato fortunato ad avere grandi esempi, come Puyol, Xavi e infine, il grande Andrés, che ci mancherà molto. In questa stagione abbiamo creato una squadra per entusiasmarci, gli acquisti che sono arrivati ci aiuteranno molto. L'anno scorso abbiamo vinto la Liga e la Coppa del Re, ma abbiamo avuto la delusione in Champions League, soprattutto per il modo in cui è arrivata. Adesso faremo tutto il possibile affinché questa bella coppa, la Champions, ritorni al Camp Nou".