De Laurentiis, Ospina potrebbe arrivare

NAPOLI, 15 AGO - "Ospina potrebbe arrivare. Stiamo negoziando, ci sono delle divergenze sulle loro richieste. Probabilmente è un'operazione che arriverà in porto". Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis a radio Kiss Kiss. "Per la porta - ha detto - stavamo su Ochoa, Mignolet e Ospina, e stiamo anche sull'ex della Fiorentina, Tatarusanu. Sono 4 in lizza, però Ochoa che a me piaceva è extracomunitario e Malagò non vuole cambiare il calcio italiano", ha detto Adl che è tornato ad escludere l'acquisto di Belotti: "Vale 65 milioni? Mi fa piacere, perché vuol dire che Inglese ne vale 85. L'anno scorso lui ha fatto 12 gol in campionato, mentre nel Torino Belotti ne ha fatti 10. Rinforzi in attacco? Quando stoltamente c'è chi dice che bisogna rinforzarlo si dimentica che l'anno scorso non c'era Milik infortunato e che Mertens ha fatto furore e fuochi d'artificio, facendo impallidire Higuain".