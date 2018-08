Godin "Rimasto per motivi personali"

ROMA, 15 AGO - Ha detto di no a tante offerte per il suo forte legame con l'Atletico Madrid e anche "per motivi personali". Spiega così la sua decisine di non lasciare il club colchoneros, Diego Godin, che ha parlato a Tallinn dove si trova per giocare la Supercoppa europea: "Sono orgoglioso di essere capitano della squadra e voglio continuare ad aiutarla il più possibile", dice Godin che fa sapere di aver "avuto diverse offerte" per lasciare il Wanda Metropolitano. Tutte rifiutate, a cominciare da quella del Manchester United che, tra l'altro, gli offriva un contratto milionario: "Non ho ancora prolungato il mio contratto - dice il centrale uruguaiano - Ho avuto tante offerte, è vero, ma sono rimasto all'Atletico Madrid per motivi personali".