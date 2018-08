Quinta vittima per la legionella

MILANO, 15 AGO - Salgono a cinque le vittime dell'epidemia di legionella a Bresso. Come scrivono oggi alcuni quotidiani, un pensionato bressese di 70 anni è morto lunedì al Policlinico universitario Mater Domini di Catanzaro, dove era ricoverato dal 26 luglio scorso. L'uomo si trovava in provincia di Catanzaro insieme alla famiglia per un periodo di ferie, quando ha accusato i primi sintomi della malattia. Con ogni probabilità aveva contratto il morbo a Bresso nei 10 giorni prima della partenza delle ferie.