Crollo ponte: prefettura, 37 morti, 5 non identificati

GENOVA, 15 AGO - Sono 37 le vittime causate dal crollo di Ponte Morandi avvenuto ieri alle 11,50. Il dato è stato fornito dalla prefettura. Di queste, cinque non sono state ancora identificate. I feriti sono 16, di cui 12 in codice rosso. Intanto il sottosegretario alle Infrastrutture, il genovese Edoardo Rixi ha annunciato che "verrà istituita una commissione d'inchiesta all'interno del ministero. Verificheremo tutto fino in fondo e non lasceremo nulla al caso".