Juve: Cancelo e Benatia in gruppo

TORINO, 14 AGO - Buone notizie per Massimiliano Allegri, che nell'ultima seduta di allenamento svolta oggi pomeriggio alla Continassa ha registrato il ritorno in gruppo di Benatia e Cancelo. Prosegue nel lavoro personalizzato il laterale De Sciglio, fermato alla vigilia della sfida di Villar Perosa da un affaticamento muscolare. Nel menù di domani in programma un'amichevole in famiglia contro la Juventus Under 23, la prima "seconda squadra" della storia del calcio italiano.