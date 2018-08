Cadavere uomo in casa Trieste

TRIESTE, 14 AGO - Il cadavere di un uomo è stato trovato questa mattina in un appartamento nel quartiere di Gretta, a Trieste. Secondo quanto si è appreso, i vicini, insospettiti da un forte cattivo odore provenire dall'interno dell'abitazione, hanno allertato le forze dell'ordine che, entrate nell'appartamento, hanno trovato il corpo senza vita. Sul caso, però, sono in corso indagini da parte della Squadra mobile, che opera in stretto contatto con l'autorità giudiziaria, il che fa ritenere che possa trattarsi di una vicenda che avrebbe avuto un epilogo violento.