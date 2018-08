Cagliari: già superati 8500 abbonamenti

CAGLIARI, 14 AGO - Oltre 8.500 abbonamenti già venduti per assistere alle partite del Cagliari: superato il numero di tessere della passata stagione. Lo comunica il club rossoblù. La seconda fase della campagna abbonamenti per la stagione 2018-19 si concluderà sabato 18, mentre, a partire da lunedì 20, inizierà l'ultimo periodo di vendita che presenterà però dei nuovi prezzi. I tifosi hanno deciso di scommettere sul Cagliari e sul nuovo corso Maran. Positive anche le indicazioni sulle prime uscite stagionali: 14.001 spettatori nell'amichevole con l'Atletico Madrid (incasso di 280.688 euro) e 10.201 tifosi per la prima sfida ufficiale di Coppa con il Palermo (44.634 euro di incasso). Nel frattempo la squadra, dopo la pausa, torna sul campo di Asseminello a Ferragosto. Impossibile prolungare lo stop: domenica è in programma la prima gara di campionato a Empoli.