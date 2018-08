Crollo ponte: il dolore di Perin

ROMA, 14 AGO - "Una città che mi ha accolto da bambino. Un popolo che mi ha aiutato a crescere ed insegnato a vivere. L'ennesima tragedia che questa città non merita. Vi sono vicino con tutto il cuore. Genova e i genovesi non mollano mai". L'ex portiere del Genoa, Mattia Perin, esprime così - su Twitter - il suo dolore per il dramma che sta vivendo il capoluogo ligure dopo il crollo del Ponte Morandi che ha già causato tante vittime.