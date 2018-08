Crollo ponte: decina mezzi coinvolti

GENOVA, 14 AGO - Ci sarebbero una decina di mezzi coinvolti nel crollo del ponte autostradale Morandi sul Polcevera a Genova. Lo riferiscono i soccorritori. Durante le drammatiche fasi del crollo del viadotto Morandi a Genova c'era un violento nubifragio. Una bomba d'acqua si era abbattuta sulla città dalla mattinata. "Oh mio Dio, oh mio Dio". Sono urla disperate quelle che accompagnano il terribile video del momento del crollo pubblicato sulla pagina di un account Facebook che si trovava nella strada adiacente al ponte. Nelle immagini si vede il ponte cedere sotto il nubifragio che sta colpendo in queste ore il capoluogo ligure.