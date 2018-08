Spalletti, rafforzato patto mondo Inter

MILANO, 14 AGO - ''Oggi viene rafforzato il patto dei desideri comuni del mondo interista''. Sono queste le prime parole del tecnico dell'Inter Luciano Spalletti dopo il rinnovo di contratto fino al 2021 con il club nerazzurro. ''Ringrazio la famiglia Zhang e la Società per questo rinnovo''. E subito Steven Zhang, figlio del patron Zhang Jindong, promette: ''L'obiettivo è di costruire una delle squadre più forti del panorama calcistico mondiale''. ''La firma è solo qualcosa di burocratico, perché non è mai stata in discussione la volontà di continuare a combattere insieme per il bene di questo importantissimo Club'', prosegue Spalletti. ''È stato fin da subito un rapporto di stima e fiducia reciproca e il confronto quotidiano ha fatto emergere sempre di più la consapevolezza che sogniamo le stesse cose per questa maglia, per i nostri tifosi'', conclude il tecnico.