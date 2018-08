Fotografa ragazze minorenni, denunciato

FRANCAVILLA FONTANA (BRINDISI), 14 AGO - Ha scattato col telefonino una foto a tre ragazze minorenni, a loro insaputa, mentre erano di spalle. Per questo un 23enne di Francavilla Fontana è stato denunciato per molestie aggravate. Il giovane ha scattato la foto in un centro commerciale a una italiana di 14 anni, e a due sorelle inglesi di 15 e 17 anni. Le ragazze si sono accorte dello scatto e hanno avvisato i genitori che a loro volta hanno chiamato i carabinieri. Il 23enne ha ammesso di avere scattato la foto per inviarla a un amico tramite Whatsapp, e ha detto di essere disposto a cancellarla.