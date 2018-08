Barca finisce sulla spiaggia, tre feriti

OLBIA, 14 AGO - Tragedia sfiorata sulla spiaggia Laura a Capo Ceraso, davanti all'isola di Tavolara, in Gallura, dove alcune persone erano rimaste sul litorale fino a tardi. Un'imbarcazione di circa 20 metri ha terminato la sua corsa sulla sabbia per cause ancora da accertare. Le tre persone che si trovavano a bordo, un uomo e due donne di origini lombarde, sono rimasti feriti e, visibilmente scossi, sono stati trasportati al pronto soccorso di Olbia. Non sono in pericolo di vita. Illesi anche i bagnanti. L'episodio si è verificato nella tarda serata di ieri. Sul posto è intervenuta la motovedetta CP894 della Capitaneria di Porto, una pattuglia a terra e i Carabinieri di Olbia, che, al loro arrivo hanno trovato l'imbarcazione completamente spiaggiata. Sull'uomo che era alla guida della barca sono state fatte le analisi per escludere che si trovasse sotto l'effetto di droghe o alcool, ma sono ancora da verificare le modalità che hanno portato ad uno schianto di tale entità.