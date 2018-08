Pichetto, Fi resta nel centrodestra

TORINO, 14 AGO - "L'appello del presidente Chiamparino di unire le forze civiche e responsabili attorno ad un progetto di centrosinistra pare totalmente anacronistico. Non sono bastati i danni e i fallimenti accumulati in questi ultimi quattro anni e mezzo? I piemontesi non sono autolesionisti". Lo afferma il senatore di Forza Italia Gilberto Pichetto, coordinatore regionale del partito, che in una nota paragona il governatore a "un pugile suonato che si aggrappa disperatamente all'avversario per non finire K.O. Un giorno dice di non volersi candidare, l'altro dichiara l'esatto opposto. E' palese come voglia coprire i fallimenti suoi e del Pd". "La nostra collocazione resta nel centrodestra e auspichiamo che tutte le espressioni civiche di centrodestra che governano unitamente a Lega e Fratelli d'Italia molte realtà piemontesi si aggreghino il prossimo anno in una grande coalizione per spazzare via questi anni bui del Piemonte", sottolinea Pichetto.