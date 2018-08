Ritrovati corpi ragazzi dispersi in mare

ANCONA, 14 AGO - Sono stati rinvenuti stamattina in mare i corpi senza vita di due giovani richiedenti asilo nigeriani, di 20 e 25 anni, non riemersi ieri pomeriggio durante un bagno insieme ad altri ragazzi vicino agli scogli davanti alla spiaggia libera di Torrette ad Ancona. A trovarli sul fondale limitrofo alla zona dov'erano scomparsi, sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco che hanno affiancato gli uomini e le motovedette della Guardia costiera nelle ricerche. Sul posto anche i carabinieri e il medico legale per una ricognizione sui cadaveri.