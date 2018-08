Migranti: 4 nascosti su bisarca verso Gb

FIRENZE, 13 AGO - La Polstrada ha scoperto quattro stranieri, due dal Ciad e due dal Corno d'Africa, richiedenti asilo, nascosti in una bisarca durante un controllo a Firenze Nord sull'A/1. E' stato l'autista, un inglese di 46 anni, a fermarsi nell'area di servizio di Firenze Peretola chiedendo a una pattuglia di verificare il motivo dei rumori provenienti dal vano di carico. La bisarca era arrivata a Firenze, provenendo dalla Francia, per caricare vetture Jaguar e stava tornando in Gran Bretagna. Alla polizia i quattro richiedenti asilo non hanno detto nulla se non riferire il Paese di provenienza e le età, due di 20 anni e altri di 28. Le procedure per ottenere asilo politico risultano tutte aperte. La Polstrada sta indagando per capire anche dove fossero saliti a bordo del mezzo. Il camionista, che ha avvisato lui stesso la pattuglia allarmato dai rumori, aveva concordato il carico delle Jaguar con un altro inglese proprio nell'area di servizio.